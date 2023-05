Geólogo do IPA, Dr. Willian Sallun Filho, engenheiro de Minas, Guaracy Figueiredo, da ETEC Dr. Demétrio e professor Juliano Camargo realizaram a palestra.

Na última semana, ocorreu na EE Simpliciano Campolim de Almeida, em Nova Campina, a palestra “Rochas: um contexto regional”, ministrada pelo professor de geografia Juliano Camargo.

Na ocasião, o professor falou sobre rochas e minerais, abordando a temática da mineração em Nova Campina. Também falou sobre o contexto arqueológico na região, mostrando os sítios rupestres existentes em áreas entre Nova Campina e Itapeva. A palestra, que foi ministrada aos alunos do 2º A e 2º C, contou ainda com as falas e depoimentos do geólogo e pesquisador do IPA, Dr. Willian Sallun Filho e o engenheiro de Minas e professor da ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, Guaracy Figueiredo Filho, que gravaram exclusivamente para os alunos da escola.

A palestra contou com a presença da professora Neiva Valério, responsável pelas salas, o professor Zenilton Ferreira, além da presença da coordenadora Ivanete Landim.