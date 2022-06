A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Educação aderiu ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd, que propõe aos estudantes a necessidade de uma vida saudável e livre do uso de drogas. Na terça-feira (14), no auditório da Câmara Municipal, aconteceu a formatura dos alunos dos 5ºs anos da Escola Municipal Leonor Cerdeira. Outras sete escolas municipais participam do programa e há a previsão de novas turmas na continuidade do trabalho.

Na formatura os alunos leram o juramento de não utilização de drogas, realizaram homenagens aos policiais professores do curso e ainda puderam se divertir com uma dança acompanhada do Leão, mascote do programa Proerd. O curso tem duração de 10 semanas e, com a utilização de cartilha, os policiais ensinam os riscos que permeiam o uso de drogas. Também são passados vídeos educativos para os estudantes.



A Secretária de Educação, Eunice Rodrigues, participou de todo o desenvolvimento e a formatura do curso do Proerd. Ela destaca a importância da parceria com a Polícia Militar. “Os policiais fardados nas escolas transmitem sensação de segurança e criam um laço de amizade com os alunos. Tudo isso aliado aos ensinamentos lecionados colabora com o processo de conscientização para a não utilização de drogas”, destacou.