O jovem Cássio Alencar Castro de Camargo é motivo de orgulho para a nossa cidade, afinal, conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Português. O estudante está no 6° ano do Colégio Objetivo.

Parabéns!

Saiba mais:

A Olimpíada de Português (OP) é uma competição acadêmica de Língua Portuguesa em nível nacional, para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

A OP foi idealizada por um grupo de professores e estudiosos, e nasceu com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da capacidade interpretativa e expressiva dos alunos por meio da promoção do uso padrão da Língua Portuguesa e da reflexão acerca de textos clássicos de excelência e de provérbios da sabedoria popular.

O propósito deste projeto é promover o bom uso e a compreensão da Língua Portuguesa entre os alunos do Ensino Básico e, ao mesmo tempo, honrar os maiores talentos da área.