Um aluno de 14 anos foi socorrido após ser picado por uma cobra cascavel dentro da Escola Municipal Prof. Juarez Costa, em Itapeva. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (28), no pátio da unidade.

De acordo com a diretoria da escola, os estudantes do 9º ano participavam de uma atividade pedagógica, momento em que o réptil se aproximou e atacou o adolescente. Ao perceber que ele havia sido picado, os professores se mobilizaram e levaram o aluno até a Santa Casa da cidade.

Já a cascavel foi morta por um funcionário da escola e levada, dentro de uma saco, até a unidade de saúde. Dessa forma, os médicos puderam identificar o soro correto para o tratamento. Após receber atendimento médico, o aluno recebeu alta hospitalar.

Questionada sobre a aparição da serpente, a diretoria informou que as atividades pedagógicas eram realizadas no quiosque de leitura, área cimentada.

A instituição informou ainda que a cobra teria saído de um terreno localizado ao lado da escola e que todas as áreas verdes dentro da unidade estavam com a manutenção em dia.

(Texto G1 / Imagem arquivo pessoal)