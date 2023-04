Pais de alunos da escola municipal Carlinda Gomes Rolim em Itapeva entraram em desespero ao saber que uma aluna da escola foi surpreendida portando uma faca em sala de aula.

De acordo com relatos de alunas, a garota da escola fica no Jardim Grajaú estava com a faca em sala de aula e ao perceber a aluna com o objeto a professora acionou a direção, que tomou as medidas de precaução e em seguida pediu o auxílio da Guarda Municipal.

Com a chegada dos agentes a aluna com seus responsáveis e os representantes da escola foram encaminhados ao Plantão Policial para elaboração de Boletim de Ocorrência.

De acordo com a direção da escola, a faca foi levada de casa para a escola e a aluna apresentava problemas de saúde.

Diante do quadro, está sendo dado assistência médica e psicológica a aluna e sua família e a jovem permanece afastada da escola por ordens médicas.

Durante todo o dia houveram diversas versões do ocorrido, porém além da versão oficial levantada junto a prefeitura de Itapeva há ainda a nota da direção da escola enviada aos pais dos alunos. Confira:

“Boa tarde a todos! Ontem, no período da manhã, tivemos uma ocorrência na escola com uma aluna que apresenta problemas de saúde. A aluna estava portando um utensílio de cozinha (faca para manteiga), trazido da sua casa. Assim que identificamos o objeto em posse da aluna, imediatamente, foi recolhido pela gestão da escola. Em seguida os responsáveis foram solicitados a comparecer à escola para tomar ciência do ocorrido. Entramos em contato com a Guarda Municipal que nos atendeu prontamente, em seguida os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência. A aluna está afastada das atividades escolares por tempo indeterminado para a realização de tratamento médico. Estamos à disposição para esclarecimentos de forma presencial. À direção”.