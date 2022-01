ALERTA: UPA está lotada!

A UPA-24H ESTÁ LOTADA E DEVE SER PROCURADA SOMENTE EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Em caso de necessidade de atendimento de saúde de caráter não urgente e/ou sintomas gripais leves (tosse, dor de garganta, coriza, perda do olfato ou paladar, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, dores pelo corpo), procurem a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, para não sobrecarregar os atendimentos da UPA-24H.

No momento a UPA conta com alto número de atendimentos de munícipes suspeitos.

Nas Unidades Básica de Saúde também é realizado o atendimento, testagem para Covid-19 dos sintomáticos, acompanhamento de saúde, com infraestrutura necessária, equipes de atendimento, acolhimento e agendamento, com organização preconizada para sua segurança neste período de Pandemia.

A UPA deve ser procurada SOMENTE NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, evitando desta forma aglomerações e demora no atendimento, prejudicando o atendimento de quem esteja em um quadro que requer cuidados imediatos.

Unidades Básicas de Saúde:

UBS Jardim Maringá – Rua Euclides de Campos, 215 – Jardim Maringá

UBS Parque São Jorge – Rua Antônio Aidino dos Santos, 51 – Parque São Jorge

UBS Santa Maria – Rua Alessandro Góis Santos, s/n – Jardim Bonfiglioli

UBS Vila Aparecida – Praça Tito Lívio Cerioni, s/n – Vila Aparecida

UBS Morada do Bosque – Avenida Benedito Wilton Kuntz Cardoso, nº 71 – Morada do Bosque

EAP BELA VISTA – Rua João Perreti, 240 – Jardim Bela Vista

EAP BOM JESUS – Rua Capão Bonito, 229 – Vila Bom Jesus

EAP CAMARGO – Rua Próspero José Perreti, 45 – Jardim Santa Marina

EAP CIMENTOLÂNDIA – Rua Stefano Simonini, 115, Parque Cimentolândia

EAP SÃO BENEDITO – Rua Santo Antônio de Catigeró, s/n – São Benedito

EAP SÃO CAMILO – Rua Salvador Rodrigues Garcia, 254 – Vila São Camilo

EAP SÃO MIGUEL – Rua Cotia, s/n – Vila São Miguel

EAP TAQUARI – Rua Eurico Monteiro de Almeida, 590 – Vila Taquari

EAP VILA ISABEL (VIRGÍNIA) – Rua Cláudio Alessandro Melo Amaral, 253 – Conjunto Habitacional Tancredo Neves

EAP AGROVILA – Zona Rural, Fazenda Pirituba, Agrovila I

EAP ALTO DA BRANCAL – Rua Pedro Vaz dos Santos (Antiga Travessa I), 57 – Alto da Brancal

EAP CAPUTERA – Zona Rural, Bairro do Guarizinho (Estrada Paranapanema)

EAP JAÓ – Zona Rural, Bairro do Jaó (Estrada Paranapanema)

EAP GUARI – Zona Rural, Bairro do Guarizinho (Estrada Paranapanema)

EAP PACOVA – Zona Rural, Estrada Vicinal, 534, Bairro Pacova.

EAP SÃO ROQUE – Zona Rural, acesso pela Rodovia Espiridião Lúcio Martins – final da rodovia).