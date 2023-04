Nesta quinta-feira (06), um áudio relatando a possível existência de golpistas em Itapeva deixou a população em alerta.

De acordo com um áudio compartilhado na rede social WhatsApp, na quarta-feira (05), uma mulher foi abordada dentro de um estacionamento de um supermercado por um casal vendendo panelas que seriam de alta qualidade por um preço atrativo.

A mulher que enviou o áudio diz então que lembrou do relato de um golpe envolvendo um casal e a venda de panelas em Sorocaba onde as panelas não seriam de qualidade e ainda a pessoa teria o cartão clonado no ato da compra.

Diante disso, a mulher acionou a gerência do mercado que de acordo com o áudio desceu até o estacionamento, porém 9 casal acabou fugindo ao ver o representante do mercado.

Na manhã desta quinta-feira, um casal estava pela zona rural de Itapeva, próximo ao Bairro da Sanbra fazendo vendas de panelas do mesmo modo que o relatado no áudio e até mesmo insistindo para entrar na residência de algumas pessoas.

Entramos em contato com a gerência do supermercado em questão que confirmou que a mulher os procurou relatando o ocorrido, porém que não conseguiram verificar o que de fato estava ocorrendo.

Já a Polícia Militar disse que não recebeu ligação a respeito, como a mulher havia relatado ter ligado no 190, o comandante da CIA da PM em Itapeva, Capitão Bruno Ratti pediu que a autora do áudio entrasse em contato com a CIA para levantar mais dados sobre a situação e alertou que há um golpe como o relatado, porém que não envolvia a clonagem de cartão, somente a má qualidade dos produtos, mas alertou a população para que em casos suspeitos acionem a PM para verificar a situação.

(Imagem ilustrativa)