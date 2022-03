A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, alerta a população para o alto índice de transmissibilidade da Doença Mão-Pé-Boca (DMPB), uma enfermidade, altamente transmissível, causada por diversos tipos de vírus, que se espalham com mais facilidade em dias quentes, em creches e escolas. Esta Síndrome é mais comum em crianças menores de 10 anos de idade, especialmente nos menores de 6 anos, mas às vezes pode se manifestar em adultos.

⚠️ Quais são os sintomas?

Surtos da doença ocorrem no período de primavera e verão, principalmente em creches e escolas.

⚠️ Como se espalha:

1-Contato com gotículas respiratórias contendo partículas de vírus após uma pessoa doente tossir ou espirrar

2-Tocar uma pessoa infectada ou fazer outro contato próximo, como beijar, abraçar ou compartilhar xícaras ou talheres

3-Tocar nas fezes de uma pessoa infectada, como trocar fraldas e, em seguida, tocar seus olhos, nariz ou boca

4-Tocar em objetos e superfícies que contenham o vírus, como maçanetas ou brinquedos e, em seguida, tocar seus olhos, nariz ou boca

5-Raramente, você também pode pegar o vírus engolindo água durante a recreação, como a água de piscinas. Isso pode acontecer se a água não for tratada adequadamente com cloro e ficar contaminada com fezes de uma pessoa com DMPB.

🚫 Prevenção

Não existem vacinas disponíveis para DMPB.

Medidas de higiene pessoal e ambiental são as únicas formas de prevenção.

1-Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para as mãos à base de álcool.

🧼👏🏻 Sempre lave as mãos:

1-Depois de trocar fraldas

2-Depois de usar o banheiro

3-Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar

4-Antes e depois de cuidar de alguém que está doente

5-Ajude as crianças a lavar as mãos. Ensine-os a lavar as mãos e certifique-se de que as lavam com frequência.