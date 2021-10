ALERTA aos comerciantes: Homem é preso ao tentar roubar comércio com arma de brinquedo

_Vítima reagiu ao assalto e bateu no bandido com um taco de basebol que assustado fugiu, mas foi preso em seguida_

Na noite desta quinta-feira (30), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um indivíduo por tentativa de roubo.

De acordo com os policiais, houve a informação de uma ocorrência de tentativa de roubo à estabelecimento comercial pela Praça 20 de Setembro, onde um indivíduo em posse de arma de fogo havia anunciado o roubo, porém, foi frustrado pela ação da vítima que reagiu com golpes de taco de basebol e assim o ladrão acabou fugindo do local.

As equipes da Polícia Militar em posse das características do autor conseguiram localizá-lo próximo à Praça de Eventos e perto dele foi localizado um simulacro de arma de fogo.

Ao ser indagado o indivíduo admitiu ter sido o autor da tentativa de roubo.

Diante da situação a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.