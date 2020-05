Agronegócio no enfrentamento da crise econômica causada pelo Coronavírus

Por Prof. Dr. Edjair Augusto Dal Bem

Coordenador dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal da FAIT

O coronavírus causou no Brasil e o mundo vem atravessando uma crise de saúde e

econômica sem precedente que não se via desde a 2° guerra mundial. As graves

consequências negativas desta pandemia causada pelo Covid-19 que está tirando a vida

de milhares de pessoas ao redor do mundo, também está na diminuição dos postos de

trabalho, fechamento de comércios, industrias entre outras atividades de todos os

setores.

O agronegócio vem se mantendo consolidado neste período de crise, mantendo e

até aumentando as frentes de serviços, como apontam dados da Conab (2020) a safra de

grãos de 2019/2020 será recorde com o total de aproximadamente 252 milhões de

toneladas. Produção recorde também para o etanol, cuja a produção foi de

aproximadamente 36 bilhões de litros.

As exportações dos commodities agropecuários seguem no mesmo percurso de

crescimento, mesmo neste grave momento da economia causado pelo coronavírus, o

Brasil exportou nas primeiras semanas de abril de 2020, foram exportadas

aproximadamente 895 mil toneladas por dia de soja, sendo 85% maior do que o volume

exportado no mesmo período de 2019, conforme dados da Secretaria de Comercio

exterior.

O mercado florestal também está em alta, a demanda por celulose vem

aumentando devido aos cuidados de higiene da população, o que vem provocando o

aumento das fibras básicas e de celulose. Outro fator atrativo, é que o preço da celulose

vem acumulando aumentos em seu valor, e no mercado externo o valor de

comercialização da tonelada da celulose poderá chegar a 920,00 dólares como explica

Lazarini (2020).

O setor agronômico e florestal segue em alta, proporcionando empregos de

forma direto e indireto, mantendo a economia brasileira de pé, a expectativa é da

geração de mais postos de trabalhos, uma vez que a safra 2019/2020 vai se findando e

iniciando as culturas de inverno.

O agronoegócio é o pilar de sustentação da economia de nossa região, assim

como brasileira, e no enfrentamento desta crise, o setor agrícola e florestal vão criando

novas oportunidades de trabalho, manutenção dos postos de trabalho e amenizando os

efeitos negativos desta crise para a população.

Para quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho, cursos como a

Agronomia e a Engenharia Florestal irão proporcionar a formação necessárias para

almejar bons cargos profissionais em empresas do setor agrícola e florestal regional,

nacional e até mesmo multinacionais do ramo. A Fait conta com cursos de Agronomia

no período da manhã e agronomia e engenharia Florestal nos períodos noturnos, curso

possui 4 anos de duração, sendo que o último semestre do curso é destinado ao estágio,

onde grande parte dos acadêmicos saem com uma colocação no mercado de trabalho.