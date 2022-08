A Secretaria Municipal de Saúde está aderindo a campanha nacional Agosto Dourado, dedicada ao incentivo do aleitamento materno. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida.



Para conscientizar a população sobre a importância da amamentação, a Prefeitura estará promovendo, durante todo o mês de agosto, ações envolvendo o aleitamento em todas as Unidades de Saúde do município.

“Todos e todas podemos contribuir acolhendo uma mãe e não julgando, tendo um olhar da prática do aleitamento como um ato normal de amor, carinho e cuidado. Podemos exercer essa proteção com nossos pares (parentes, amigas), com nossas pacientes (quando profissionais da saúde), como comunidade e enquanto poder público, do desenvolvimento de políticas públicas efetivas e direcionadas ao incentivo da amamentação”, reforçou a Secretária de Saúde Maria Christina Ribeiro.