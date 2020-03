Agora são 55 casos suspeitos em Itapeva

Itapeva tem 55 casos suspeitos de Covid-19; apenas 1 em estado grave

BOLETIM Nº 10 – 25/03/2020 – quarta-feira (10h09)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 55 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Há 52 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar e 1 caso grave que está na UTI (pessoa idosa e do grupo de risco) e 2 internados estáveis, sem complicações. Na presente data há 1 (um) caso com resultado negativo, descartado.

Deliberação diária:

1) Funcionamento 24h do Albergue municipal

A partir da presente data o Albergue municipal passará a funcionar 24h, para garantir os direitos dos moradores e pessoas em situação de rua.

2) Situação dos feirantes em situação de vulnerabilidade

O Comitê delibera em recomendar ações articuladas entre a Secretaria de Ação Social e Secretaria Municipal de Agricultura, a fim de garantir os direitos mínimos de tais profissionais.

3) Agradecimentos ao Poder Judiciário e Ministério Público

Processo nº 35/2017. Tema: liberação de verbas oriundas de multas e penas pecuniárias ao Fundo Municipal de Saúde. O Comitê delibera em emitir nota de agradecimento aos envolvidos, haja vista que os valores liberados serão utilizados em ações de combate ao COVID-19, e são essenciais neste momento de pandemia.

4) Vacinação de idosos em suas residências

O Comitê delibera em encaminhar para o setor técnico (Secretaria Municipal de Saúde), para que sempre adote, em suas ações, critérios científicos e técnicos para a realização de campanhas de vacinação. Em relação aos idosos, impossibilitados de locomoção, sugere-se a elaboração de plano especial de trabalho.

5) Atendimento psicológico por meio da tecnologia da informação e comunicação

O Comitê delibera: acolhimento, aconselhamento e orientação, por meio de tecnologia da informação e comunicação, inicialmente por sistema de plantão telefônico, pelos servidores municipais psicólogos de toda rede municipal. Primeiramente o atendimento será oferecido aos profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. Posteriormente, conforme plano de trabalho emergencial, atendimento aos pacientes e familiares em período de quarentena.

Deliberações finais

Convite às Polícias Militar/ Militar Rodoviária e GCM para reunião extraordinária, com o escopo de intensificar ações de fiscalização nas entradas do Município e implantação gradativa de bloqueio das entradas do Município.

Além dos membros do Comitê, participou da reunião o senhor Presidente da Câmara Municipal.