Agora: Câmara Municipal de Itapeva vota se afasta ou não prefeito do cargo

Acontece neste momento a sessão de Câmara que pode afastar o prefeito Mário Tassinari do seu cargo.

O pedido foi feito devido a conduta do prefeito frente ao combate à pandemia do Covid-19, em relação aos gastos. No momento é feita a leitura do relatório da Comissão Especial de Inquérito- CEI sobre o caso.

A sessão pode ser assistida ao vivo no Facebook da Câmara de Itapeva.

Mais informações a qualquer momento.