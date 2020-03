Aglomerações na área central

Agências bancárias registram aglomerações de pessoas em Itapeva

Na manhã desta segunda-feira (30), as agências bancárias de Itapeva registraram aglomerações de pessoas em suas unidades.

Nossa equipe passou pelo Centro da cidade e flagrou aglomerações em cinco agências, duas nas agências do Bradesco, uma na do Itaú, uma no Banco do Brasil e uma na da Caixa Econômica Federal.

Em todas as agências notamos a presença de funcionários das agências orientando a população que estão utilizando o caixa automático quanto ao limite de pessoas nas dependências das agências.

Já do lado externo não foi notado a presença de autoridades municipais ou estaduais para orientar os munícipes quanto a distância mínima a ser tomada.