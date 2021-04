Agendamento para a 2ª dose de Coronavac será nesta quinta-feira, dia 29

Os idosos e profissionais da Saúde que tomaram a 1ª dose de Coronavac ATÉ o dia 6 de abril, poderão realizar o agendamento da SEGUNDA dose nesta quinta-feira, dia 29 de abril.

O agendamento pode ser realizado das 9h às 16h, SOMENTE pelos telefones: (15) 99842-1526 / 99823-5641 / 99764-4640. Não serão realizados por outros números, apenas estes indicados acima.

No ato do agendamento, estejam munidos de documentos pessoais e o seu comprovante de vacinação. Ao receber o agendamento, o munícipe deverá comparecer no horário e local marcado portando documento com foto e o comprovante da 1ª dose.