Os produtores rurais de Itapeva participaram do lançamento do Plano Safra 23/24, em evento oferecido pela agência de Itapeva do Banco do Brasil, juntamente com empresas parceiras.

O lançamento ocorreu na terça-feira, dia 11, na sede da empresa Tutomac, no Parque Cimentolândia. Além da apresentação e explicação sobre o Plano Safra e benefícios para os produtores, tivemos exposição de tratores, colheitadeiras e implementos, os convidados puderam confraternizar e desfrutar de um churrasco e música ao vivo com Paulinho Saponga. O Gerente Geral da agência, Diogo Freitas, agradeceu a presença de todos os produtores e parceiros que ajudaram a realizar esse grande evento.

É o maior Plano Safra da história do Banco do Brasil, que disponibilizará R$ 240 bilhões.

Estiveram presentes produtores rurais, representantes de diversas empresas da área, autoridades como o prefeito municipal Mário Tassinari, o presidente da Câmara de Itapeva Roberto Comeron e o secretário de Agricultura Paulo Martins. Além de secretários de agricultura dos municípios vizinhos.

As autoridades fizeram o uso da palavra e parabenizaram a agência de Itapeva pela iniciativa em apresentar e esclarecer dúvidas dos produtores, fortalecendo o vínculo entre o banco e a comunidade, bem como incentivando a produtividade do município, que é destaque em todo o Estado, sendo a cidade considerada uma potência na agropecuária.

Conheça mais sobre o Plano Safra 23/24:

O Banco do Brasil irá destinar R$ 240 bilhões para o financiamento da Safra 2023/2024. O volume, 27% superior ao observado na safra passada, reforça o compromisso histórico do Banco do Brasil com o agro brasileiro.

Os agricultores familiares e médios produtores contarão, inicialmente, com R$ 48 bilhões, enquanto a agricultura empresarial terá R$ 139 bilhões.

Para o custeio, será destinado R$ 121 bilhões. As operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão R$ 42 bilhões. Outros R$ 24 bilhões estão destinados para comercialização e industrialização, enquanto que títulos, crédito agroindustrial e giro terão R$ 53 bilhões.