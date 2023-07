Atenção produtores rurais, a agência de Itapeva do Banco do Brasil fará o lançamento do Plano Safra 23/24.

Você está convidado a assistir ao lançamento, que acontecerá na terça-feira, dia 11, na Tutomac, localizada na Avenida dos Expedicionários de Itapeva, 1740, no Parque Cimentolândia, a partir das 16h, com música ao vivo!

É o maior Plano Safra da história do Banco do Brasil, que disponibilizará R$ 240 bilhões. Participe!

➡️ Conheça mais sobre o Plano Safra 23/24:

O Banco do Brasil irá destinar R$ 240 bilhões para o financiamento da Safra 2023/2024. O volume, 27% superior ao observado na safra passada, reforça o compromisso histórico do Banco do Brasil com o agro brasileiro.

Os agricultores familiares e médios produtores contarão, inicialmente, com R$ 48 bilhões, enquanto a agricultura empresarial terá R$ 139 bilhões.

Para o custeio, será destinado R$ 121 bilhões. As operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão R$ 42 bilhões. Outros R$ 24 bilhões estão destinados para comercialização e industrialização, enquanto que títulos, crédito agroindustrial e giro terão R$ 53 bilhões.