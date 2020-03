Advogado pede cassação de prefeito em exercício por nomeação de secretário

O cenário político de Itapeva continua em ebulição, se a população ainda estava digerindo a sessão de julgamento de segunda-feira (09), onde o prefeito afastado Luiz Cavani foi absolvido do pedido de cassação do mandato, na manhã desta quinta-feira (12), os bastidores da política itapevense estão polvorosos com outro pedido de cassação, porém o alvo desta vez é o prefeito em exercício Mário Tassinari.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de jornalismo, o advogado Milton de Oliveira Junior, que fez parte da equipe jurídica do governo Cavani entrou com pedido de cassação alegando que o secretário municipal de Defesa Social, José Carlos dos Santos não possui as exigências necessárias para o cargo para o qual foi nomeado por Mário Tassinari.

O cargo exige nível superior o que segundo o denunciante, José Carlos dos Santos não possui.

Há a expectativa que o pedido de cassação do prefeito em exercício seja feito ainda nesta quinta-feira na sessão de Câmara. Até o momento ninguém se manifestou quanto ao caso.