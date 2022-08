Na manhã desta segunda-feira (15), aconteceu a cerimônia de troca de comando da Guarda Civil de Itapeva, onde o Prefeito Municipal, Mário Sérgio Tassinari e Secretário de Defesa Social, Jorge dos Santos Júnior, deram posse ao GCM Adriano Generoso como o novo comandante do efetivo, que conta, hoje, com 89 guardas que fazem a segurança pública e patrimonial do município de Itapeva. O subcomandante passa a ser o Inspetor Moreira.

Estiverem presentes autoridades civis e militares, entre as quais o Delegado da Polícia Civil de Itapeva, Dr. Reinaldo Braga.

Em sua primeira fala como Comandante da GCM, Adriano Generoso se emocionou ao falar do apoio que sempre teve de sua família, agradeceu a confiança da administração municipal de escolhê-lo para ocupar o cargo, e anunciou o que pretende fazer no comando da instituição: “vamos continuar trabalhando para levar ainda mais segurança para os cidadãos, otimizar os instrumentos e equipamentos operacionais, bem como, unir segurança e tecnologia afim de diminuir os índices de criminalidade”.

Além de falar dos investimentos que foram feitos na área da segurança pública nos últimos anos, o que inclui a troca de uniformes, aquisição de novas viaturas e armamento e ampliação de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas), o prefeito Mário Tassinari enalteceu o trabalho de todo o efetivo da Guarda Civil de Itapeva em especial, durante a pandemia, e deu boas vindas ao novo Comandante. “Generoso, você tem todo o apoio da administração para defender a nossa cidade. Tenho certeza de que você e todo esse time continuarão fazendo um grande trabalho para defender a população. A vocês, da área da segurança pública, todo nosso respeito e apoio. Itapeva precisa de vocês para se desenvolver”, enfatizou o prefeito.

Em breve, a GCM contará com sede própria, com centro de treinamento e espaço para o Canil Municipal.

Confira as fotos: