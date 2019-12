Adriana Duch é promovida a Tenente Coronel da Polícia Militar

A oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Adriana Duch Machado foi promovida a Tenente Coronel neste mês de dezembro.

A graduação é uma das mais altas do comando militar e agora Duch se prepara para assumir em alguns dias o comando do 54ºBPM/I.

A Tenente Coronel Adriana Duch Machado falou sobre a promoção e agradeceu aos que a ajudaram a chegar a esse patamar. “A alegria é enorme, a gratidão à Deus, à família, aos amigos e companheiros de caminhada também, parece um sonho, mais uma realização com gostinho de dever cumprido, e que Deus me dê muita saúde, sabedoria, justiça e disposição para cumprir as missões que terei à frente do comando do Batalhão”, disse.