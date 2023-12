Ocorrência 1:

Neste sábado (23), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Apiaí avistaram um indivíduo na via pública, realizada a abordagem e em busca pessoal, foi localizada uma pochete contendo 23 porções de maconha e R$ 67,00 reais em dinheiro, alegando ter adquirido o entorpecente para uso pessoal. Diante do fato, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência e o indivíduo liberado.

Ocorrência 2:

Neste sábado (23), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações sobre uma briga generalizada na Praça Central do município de Apiaí. Realizada abordagem a um veículo que havia saído em alta velocidade do local, o qual havia seis ocupantes dentro. Em busca pessoal foi localizado com um dos indivíduos uma pequena porção de maconha e na busca veicular, no assoalho do banco, foram localizados 13 papelotes de cocaína.

Diante do fato, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência e os indivíduos liberados.