Um adolescente de 13 anos morreu e outro, de 14 anos, ficou ferido após serem atropelados por um motociclista embriagado durante a madrugada de sábado (7), em Itapeva, no interior de São Paulo.

Conforme boletim de ocorrência, os jovens estavam caminhando pela Estrada Vicinal Bom Sucesso, no bairro Agrovila, quando foram atingidos por uma motocicleta. O condutor fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Os adolescentes foram socorridos e encaminhados à Santa Casa do município. Otávio Augusto Machado dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o outro adolescente foi socorrido com ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o motociclista de 19 anos, que não possui habilitação para dirigir, estava alcoolizado.

O suspeito foi identificado e deve responder por homicídio culposo, lesão corporal, omissão de socorro e dirigir sem CNH.

O sepultamento de Otávio dos Santos está previsto para acontecer no domingo (8).

Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares.

(Via portal g1)