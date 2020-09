Adolescente morre afogado em cachoeira de Itaberá

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ryan Prestes Ribeiro de Lima estava com a família na cachoeira do bairro Saltinho quando foi nadar em uma área mais profunda e se afogou.

Um adolescente de 14 anos morreu afogado em uma cachoeira na tarde deste domingo (13), em Itaberá (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ryan Prestes Ribeiro de Lima estava com a família na cachoeira do bairro Saltinho quando foi nadar em uma área mais profunda e se afogou.

Os bombeiros de Itapeva (SP) foram chamados para atender a ocorrência, mas quando chegaram no local, o menino já estava sem vida.

Fonte: G1.

Ryan era aluno da Escola Municipal Maria de Lourdes Ribeiro, a qual emitiu uma nota de pesar, veja na imagem: