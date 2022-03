Equipes da GCM-Policia Municipal realizavam patrulhamento pela Vila Dom Bosco no dia 22, quando avistaram um adolescente pulando o muro do Clube Campo do Japonês de dentro para fora. Rapidamente uma equipe abordou o adolescente que jogou no chão 5 eppendorfs com pó branco semelhante a substância entorpecente cocaína e tentou se evadir, porém foi abordado alguns metros à frente e na busca pessoal foi localizado em suas vestes a quantia de R$ 74,50 em dinheiro. Indagado o adolescente, disse ser usuário de drogas e que havia ganho o dinheiro de uma pessoa, negando a prática do tráfico de drogas.

A Equipe do Canil foi até o campo, de onde o adolescente havia pulado e com o auxílio da cachorra Policial Zara foram localizadas pedras amareladas fragmentadas semelhantes a entorpecentes crack.

Diante dos fatos, a mãe do adolescente foi avisada através do Conselho Tutelar para acompanhar o adolescente no Plantão Policial.

A Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos, determinou o registro da ocorrência de Ato Infracional/Tráfico de Drogas e a apreensão dos valores e dos entorpecentes.

Apreensões: 5 eppendorfs de cocaína; 24 de pedras crack; R$ 74,50 em dinheiro.