Na tarde de quinta-feira (16), a Polícia Civil de Itapeva através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes apreendeu um adolescente com envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a DISE, após investigações foi identificado um ponto de venda de drogas na Vila Mariana, em Itapeva.

Diante das informações na tarde de hoje, policiais da DISE, com apoio da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva e Guardas Municipais, montaram uma operação e após confirmações em campanas do funcionamento de um forte ponto de droga, os policias adentraram no imóvel onde um adolescente foi apreendido com 350 pinos de cocaína, 23,3 gramas de Crack, 141 gramas de Skank e 1.150 gramas de maconha.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial onde permanece à disposição da Justiça.