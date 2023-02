Caso ocorreu em julho de 2.022 e deixou o clima tenso por semanas na cidade após traficantes atirarem contra PMs.

Na noite de quarta-feira (08), policiais militares do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP de Sorocaba prenderam dois foragidos da Justiça, sendo um deles acusado do crime de Tentativa de Homícidio contra policiais militares de Buri.

O crime ocorreu em julho do ano passado quando policiais militares, durante execução de mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas em Buri, foram recebidos a tiros por traficantes. Na ação nenhum policial ficou ferido, porém a viatura em que estavam foi alvejada pelos disparos. Na época um indivíduo foi preso e dois homens conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, após seis meses da ocorrência, os policiais do BAEP durante patrulhamento pela cidade de Sorocaba, abordara um veículo ocupado por dois indivíduos. Ao consultar os antecedentes criminais, descobriram que ambos estavam procurados pela Justiça sendo que um deles estaria envolvido nos disparos contra os policiais de Buri.

Diante da situação, o indivíduo acusado da tentativa de homicídio contra os policiais e seu companheiro foram conduzidos a uma delegacia de Sorocaba onde ficaram à disposição da Justiça.