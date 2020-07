Acidentes de trânsito com vítimas em Itapeva têm redução de quase 50% comparado ao ano anterior

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e o Departamento Municipal de Trânsito – Demutran realiza uma série de ações em prol da segurança dos munícipes no trânsito. O resultado das atividades foi confirmado com os dados oficiais divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo.

Entre os meses de março e junho de 2019, aconteceram 182 acidentes com vítimas no município, enquanto que no mesmo período deste ano os casos caíram para 92, representando desta forma uma diminuição de 49%.

Em todo o Estado de São Paulo, houve redução dos acidentes de trânsito com vítimas; porém, com índice inferior ao registrado em Itapeva. Segundo dados do Infosiga, existiram 1.819 acidentes viários com vítimas, entre os meses de março e junho de 2019. No mesmo período de 2020, os casos foram reduzidos para 1529, sendo uma redução de 16,3%.

De acordo com dados do Demutran de Itapeva, os casos de acidentes com vítimas no município sofreram essa queda por conta de dois fatores: bom índice de isolamento social e ações de segurança. “O Demutran aproveitou a redução do fluxo de veículos para realizar melhorias como pintura de sinalização horizontal, adequação de semáforos, substituição de placas, entre outros serviços. Essas medidas contribuíram para que a diminuição de acidentes em Itapeva fosse ainda maior do que a registrada no Estado”, explicou o secretário de Defesa Social.