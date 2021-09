Acidente no Jardim Europa deixa uma pessoa ferida

Acidente no Jardim Europa deixa uma pessoa ferida

Na manhã deste sábado (25), um acidente envolvendo carro e moto deixou uma pessoa ferida no Jardim Europa.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Espanha e França. Com a colisão o condutor da moto acabou caindo e sofrendo ferimentos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. O motociclista foi socorrido ao Pronto Socorro e seu estado atual não foi informado. Já a Polícia Militar tomou as medidas administrativas cabíveis ao caso.