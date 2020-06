Acidente na SP-258 deixa quatro pessoas feridas

Um acidente ocorrido na noite de domingo (21), deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave.

O acidente foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP- 258, próximo ao acesso do bairro Agrovila.

De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, por motivos ainda a serem levantados, um veículo que passava pelo local acabou saindo fora da pista e batendo em uma árvore. Com a colisão uma das pessoas que estava no carro acabou ferida gravemente, já os outros três ocupantes tiveram ferimentos leves.

Todas as vítimas foram socorridas a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva pelas equipes de resgate da CCR-SPVias, SAMU e Corpo de Bombeiros.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.