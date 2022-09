Um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta segunda-feira (12), deixou duas pessoas feridas gravemente na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um motorista que seguia pela rodovia sentido Capão Bonito-Taquarivaí acabou perdendo o controle de seu veículo próximo ao trevo de acesso a Buri e batendo lateralmente contra dois veículos e em seguida bateu frontalmente em outro veículo.

Com a colisão frontal, o carro que havia perdido o controle capotou.

Equipes de resgate foram acionadas e socorreram três vítimas, uma em estado leve. As outras duas são mãe e filho, que estavam no carro que capotou e que ficaram em estado grave, de acordo com os socorristas.

As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, estão internadas na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.