Acidente grave deixa três mortos e uma pessoa em estado grave

Um acidente gravíssimo foi registrado neste domingo (19) na estrada vicinal que liga Capão Bonito a Guapiara.

De acordo com informações da Polícia, um veículo seguia sentido Guapiara quando saiu da pista para fazer um retorno em um ponto de pouca visibilidade, neste momento um motociclista que passava pelo local acabou colidindo fortemente com o carro.

Com o impacto, o veículo acabou tombando e a moto pegando fogo. No acidente, o motociclista e a garupa vieram a óbito. O condutor do carro foi outra vítima fatal e sua esposa foi socorrida e encontra-se internada em estado grave.