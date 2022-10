Na tarde desta quinta-feira (27), mais um acidente fatal foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itapeva.

O acidente ocorreu no trecho que liga Itapeva a Taquarivaí próximo ao trevo de acesso ao Distrito do Guarizinho. Pelo local um caminhão acabou colidindo com um veículo de passeio.

Com o impacto um idoso de 76 anos ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima que não teve o nome revelado em parada cardíaca.

Depois de retirar a vítima das ferragens os socorristas ainda tentaram reanimar o senhor, porém o homem não resistiu e faleceu no local.

O motorista do caminhão informou aos policiais que ao trafegar pela rodovia foi surpreendido com o veículo fazendo uma conversão de um acostamento a outro e que não teve tempo de frear o caminhão.

De acordo com a Polícia, os documentos da vítima são de Londrina/PR. A identidade do idoso não foi revelada para que as autoridades possam entrar em contato com os familiares para dar a notícia de maneira segura, uma vez que não se sabe a reação que algum familiar pode ter se estiver desacompanhado de mais pessoas.