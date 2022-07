Um acidente fatal envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na noite desta quinta-feira (21), na Avenida Higino Marques no Jardim Maringá em Itapeva.

De acordo com as testemunhas do acidente, um entregador de lanches com uma garupa estaria ultrapassando um caminhão quando a bolsa de lanches enroscou na carroceria do caminhão, o que levou o motociclista perder o controle da direção e cair.

Ao cair o condutor da moto acabou entrando debaixo do caminhão, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a mulher que o acompanhava foi socorrida consciente para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

A Polícia Militar preservou o local aguardando a perícia. O nome dos envolvidos não foi divulgado para que a notícia fosse dada a família por meios oficiais com o cuidado necessário nesta questão.

Clique abaixo e assista o vídeo gravado logo após a fatalidade:

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR