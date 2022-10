Na noite de sexta-feira (21), um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio fez uma vítima fatal.

De acordo com a polícia, o veículo seguia sentido Taquarivaí quando em uma curva acabou colidindo na lateral de um caminhão que transitava no sentido contrário. Com o impacto o veículo ficou destruído e seu condutor em estado grave.

A vítima, Gilberto Inocêncio Paes de Camargo, de 59 anos, foi socorrido com um quadro de parada cardíaca até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e deve elaborar um laudo sobre as possíveis causas do acidente.