Neste domingo (04), um grave acidente foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP- 258, em Capão Bonito.

De acordo com o relatado pela Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que um veículo Fox saiu da pista enquanto seguia sentido Capão Bonito – Taquarivaí e ao tentar voltar para a pista acabou atravessando a contramão de direção e sendo atingido por uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Com a colisão, uma ocupante do Fox faleceu ainda no local do acidente, enquanto um homem foi socorrido em estado grave ao Pronto Socorro.

Já os passageiros da caminhonete foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados ao Pronto Socorro para passarem por exames preventivos.