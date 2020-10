Acidente fatal é registrado em vicinal de Itapeva

Um acidente fatal foi registrado no início da noite desta terça-feira (27), na Estrada Vicinal Luiz José Sguário, próximo ao trecho conhecido como “Ponte Branca”.

Pelo local um veículo que seguia sentido Nova Campina acabou colidindo frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Com a força da batida o carro ficou destruído e seu condutor morreu ainda no local.

De acordo com testemunhas, a vítima pode ter passado mal por conta de várias latas de tintas e tíner que havia no veículo. Motoristas contaram que após passar por uma lombada, o veículo começou a sair da via e voltar. Acredita-se que algumas latas abriram e o motorista passou mal até o momento que acabou colidindo com o caminhão.

Apesar dos relatos, a Polícia Científica esteve no local fazendo a perícia e vai elaborar um laudo sobre as possíveis causas do acidente.

De acordo com a Polícia, o condutor do caminhão não teve ferimentos e até o final desta reportagem não havia sido divulgado o nome do motorista do carro, que faleceu no acidente.