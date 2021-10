Acidente fatal é registrado em Taquarivaí

Um acidente envolvendo duas motocicletas no início da noite deste sábado (23), acabou ceifando a vida de uma pessoa e deixando outras duas feridas.

De acordo com a Polícia, o acidente ocorreu na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), no perímetro de Taquarivaí. Pelo local duas motocicletas colidiram.

Com a batida três pessoas se feriram, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As outras duas vítimas foram socorridas a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva e os estados de saúde não foram divulgados, bem como as identidades das pessoas ainda não reveladas.

Equipes da Polícia Técnico Científico vão realizar o trabalho de perícia para apurar as causas do acidente.