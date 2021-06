Acidente fatal é registrado em rodovia que liga Itapeva a Ribeirão Branco

Um acidente na tarde desta segunda-feira (07), tirou a vida de uma motorista de 48 anos e deixou outro condutor em estado grave. O acidente foi registrado na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP-249, em Ribeirão Branco.

De acordo com a Polícia, um dos veículos acabou invadindo a pista contrária em uma curva e colidindo de frente com o outro que seguia no sentido Itapeva-Ribeirão Branco. Com a colisão a motorista que estava em um Uno acabou caindo para fora do veículo e faleceu no local.

Ainda segundo os policiais, o outro motorista envolvido no acidente foi socorrido em estado grave para o Pronto Socorro.

A vítima fatal é moradora de Itapeva. Já o outro motorista tem placas de Cascalho Rico/MG. Ambos não tiveram as identidades reveladas até o momento.