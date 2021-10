Acidente fatal é registrado em Itaberá

No final da tarde desta sexta-feira (15), um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão acabou com uma vítima fatal na Rodovia Eduardo Saigh, SP-249.

O acidente foi registrado no quilômetro 109 da rodovia, próximo a cidade de Itaberá.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo conduzido por uma mulher, que não teve a identidade revelada, acabou saindo da pista e batendo em um barranco, em seguida retornou para a pista e acabou colidindo com um caminhão que seguia no sentido Itaberá-Itapeva.

Com a colisão a motorista do veículo sofreu diversos ferimentos e acabou morrendo.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Técnico Científica estiveram no local e um laudo sobre as causas do acidente deve ser elaborado nos próximos dias.

(Foto de um internauta).