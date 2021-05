Acidente fatal é registrado em Guapiara

No início da tarde deste sábado (01), um acidente fatal foi registrado em Guapiara.

Pelo local dos fatos um caminhão carregado de pedrisco acabou passando por cima de um homem de 35 anos.

De acordo com as autoridades o motorista estava realizando uma manobra quando percebeu que passou por cima de algo e foi alertado por populares que se tratava de uma pessoa. Ainda segundo as autoridades há relatos que a vítima estava alcoolizada no momento da tragédia.

Uma equipe da Polícia Militar preservou o local até a chegada da Polícia Científica que realizou a perícia e deve apontar as causas do acidente.