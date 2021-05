Acidente fatal é registrado em Buri

Na noite de sábado (01), um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão tirou a vida de um homem.

O acidente ocorreu na Rodovia Tertulino Gonçalves de Albuquerque, trecho conhecido como KM 18 que liga a Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258 a cidade de Buri. Pelo local o veículo acabou atingindo fortemente um caminhão de transporte animal. Com a colisão parte da carroceria do caminhão acabou entrando dentro do veículo atingindo o motorista, que morreu na hora.

A pista ficou interditada até a chegada da Polícia Técnico Científica, que realizou a perícia no local.