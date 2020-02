Acidente fatal é registrado em Bom Sucesso de Itararé

Um acidente grave ocorrido na estrada vicinal que liga a SP-258 a cidade de Bom Sucesso de Itararé acabou de maneira trágica na manhã desta quarta-feira (05).

De acordo com a com as equipes de resgate que prestaram socorro às vítimas, um veículo acabou caindo em uma ribanceira. Segundo as informações, duas pessoas estavam no veículo, um homem de 70 anos e uma mulher de 68 anos. O SAMU informou que a mulher foi socorrida em estado leve para a Santa Casa de Itapeva, já o homem que conduzia o carro acabou tendo a morte constatada ainda no local do acidente por um médico que passava pela estrada e parou para prestar socorro.

Em contato com a Polícia Militar fomos informados que há orientações de não divulgar o nome das vítimas.