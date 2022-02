Um acidente envolvendo um ônibus escolar foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (21), na Vila Nova, O fato aconteceu na Rua Barão do Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo relatou que ouviu alguns barulhos vindos da rampa elevatória de cadeira de rodas no momento em que estava subindo sentido centro-bairro. Diante disto, o condutor resolveu parar para ver o que estava acontecendo e ao mexer na rampa escutou um estralo e em seguida o ônibus acabou descendo.

O ônibus acertou a fachada de uma loja e um veículo que estavam logo abaixo de onde o transporte coletivo estava estacionado e em seguida bateu em uma casa do outro lado da rua, causando apenas danos materiais. No momento do acidente não havia alunos no veículo.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local e irá fazer um laudo apontando as possíveis causas que levaram ao acidente.