No início da noite desta sexta-feira (03), um acidente envolvendo um ônibus e quatro carros foi registrado no Cantral Park, em Itapeva.

De acordo com relatos de testemunhas um ônibus que estava estacionado pela Avenida Higino Marques quando por motivos ainda desconhecidos acabou se deslocando sem motorista na direção.

O ônibus então bateu em uma caçamba de entulho e em mais três veículos que estavam estacionados, em seguida um veículo que passava pelo local também foi atingido.

Em decorrência da colisão um dos carros parou dentro da fonte de água da rotatória daquele local.

Apesar da quantidade de veículos atingidos não houve feridos na ocorrência.