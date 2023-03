No início da noite desta quinta-feira (16), um acidente deixou um veículo destruído e um búfalo morto na Estrada Vicinal Luiz José Sguário. A estrada liga Itapeva a Nova Campina e precisou ficar parcialmente interditada.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava pela estrada quando acabou atingindo o búfalo que estava na pista, com o atropelamento do animal o veículo teve a parte da frente destruída e ainda houve um princípio de incêndio no carro, que foi contido pelos ocupantes, os quais conseguiram pegar o extintor para conter as chamas.

Ao verificar a situação do animal, foi que as pessoas que passavam pelo local descobriram se tratar de um búfalo e que devido aos ferimentos não resistiu e veio a falecer.

Ainda segundo testemunhas do acidente, apesar dos danos no veículo, os ocupantes não se feriram.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e segue para investigação da Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.