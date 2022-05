Na manhã desta quinta-feira (26), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na rua 9 de Julho na Vila São Miguel.

De acordo com as informações das equipes de resgate, em uma das motos estava uma criança de 7 anos que estaria a caminho da escola. Com a colisão os motociclistas e a criança tiveram ferimentos leves e foram socorridos até o Pronto Socorro de Itapeva.

Nas redes sociais, diversos cidadãos que moram próximo ao local pediram uma melhor sinalização na via e ainda a presença de agentes de segurança nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Municipal Profª Thereza Silveira Melo. De acordo com os moradores próximos da escola, nesses horários o movimento é grande de veículos e alunos e temem que haja algo mais sério.