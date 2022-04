Na manhã desta sexta-feira (1°), um acidente entre duas carretas foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

O fato foi registrado em Itapeva junto ao trevo de acesso a rodovia pela Vila Isabel. Pelo local uma das carretas carregada de milho ficou tombada na pista, enquanto a outra carregada de cal ficou com a cabine destruída.

De acordo com testemunhas, um dos motoristas teria invadido a preferencial provocando o acidente.

As equipes de socorro foram acionadas e segundo o Corpo de Bombeiros os motoristas aparentemente tiveram ferimentos leves, porém foram encaminhados a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para passar por exames mais detalhados.

Já a pista ficou interditada nos dois sentidos, o trânsito foi desviado para a Vila Isabel o que gerou trânsito nos dois sentidos, pois quem seguia no sentido contrário também usou o desvio para seguir viagem.