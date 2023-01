Um acidente na tarde deste sábado (14) deixou três pessoas feridas levemente.

O fato foi registrado na Rua Dona Júlia, no Jardim Virginia, em Itapeva e envolveu dois veículos sendo um UNO Vivace branco e um VW Gol cinza.

De acordo com o relato da Polícia Militar, um dos carros era conduzido por um adolescente. Ainda segundo a versão de testemunhas, um veículo que estava na frente do Gol acabou parando bruscamente o que fez com que o Gol invadisse a contramão e batendo de frente com o UNO.

Com a colisão três pessoas foram socorridas para exames mais detalhados, porém com estado considerado bom. No veículo que o adolescente estava também havia seu irmão menor, ambos socorridos ao hospital junto com o passageiro do outro veículo.