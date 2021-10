Acidente entre dois veículos deixa três pessoas feridas

Na noite deste domingo (03), um acidente na Rua Mouracy do Prado Moura, na Vila Nossa Senhora de Fátima, deixou três pessoas feridas.

De acordo com testemunhas, um dos veículos invadiu a contramão de direção e acabou colidindo frontalmente com outro carro. Com a batida duas pessoas de um dos carros e o motorista do outro ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU tiveram dificuldades para retirar um dos feridos das ferragens. As vítimas foram socorridas conscientes ao Pronto Socorro.

A Polícia Militar também compareceu ao local e tomou as medidas administrativas.