Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite de terça-feira (25), na Vila Nova, em Itapeva.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua São Paulo com Rua Santa Cruz. De acordo com o relato do motorista do veículo, ao passar pelo cruzamento, não visualizou nenhum veículo descendo pela Rua São Paulo, porém quando já estava terminando de passar pelo local, sentiu o impacto na parte traseira do seu carro e ao sair para ver o que havia ocorrido, notou que era um motociclista que havia colidido com o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao motociclista que após os primeiros socorros foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Segundo relato dos bombeiros, o motociclista não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Pronto Socorro para uma avaliação de prevenção.

A Polícia Militar registrou o caso e tomou as medidas administrativas relativas ao acidente.